«Это жесть»: экс-муж Тарховой шокирован ее кровавой расправой над дедом

Судебный процесс по делу о зверском убийстве бывшего градоначальника Самары Виктора Тархова и его супруги обрастает новыми подробностями. В ходе судебного разбирательства вскрылись жуткие подробности: девушка воспользовалась мясорубкой, чтобы скрыть тела. Бывший муж Тарховой Влад Пасек признался aif.ru, что он шокирован ее поступком и понял, что совсем ее не знал.
«Я не мог предположить, что она такое сделает».
В разговоре с aif.ru Пасек подчеркнул, что пристально наблюдает за процессом, поскольку с обвиняемой их связывает общий сын.
«У нас ребенок общий, так что слежу, что происходит. То, что вскрылось, это, конечно, жесть. Я не мог предположить, что она может такое сделать. Наверное, я не так хорошо её знал. Мы были всего год в браке и до этого не так долго знакомы. Наверное, я что-то о ней не знал», — поделился он.
Отношения в семье Тарховых испортили деньги.
По словам Пасека, теплых отношений с родными у его бывшей жены не было практически никогда, а главным камнем преткновения становились финансы.
«У них были какие-то ссоры. В основном — из-за денег, о деньгах постоянно говорили», — отметил мужчина.
Она украла нашего ребенка.
Непросто складывалась и их собственная семейная жизнь. Влад Пасек заявил, что Тархова фактически украла у него новорожденного ребенка, воспользовавшись бюрократическими проволочками.
«Через два месяца после рождения сына мы сильно поругались и она уехала в Россию. Ребенок остался со мной. Екатерина вернулась где-то через три недели, забрала ребенка и вывезла его незаконным путем, без моего разрешения», — рассказал Пасек.
Он пояснил, что в Израиле для регистрации новорожденного, если мать не является гражданкой страны, требуется соблюдение определенной процедуры. Супруги не успели оформить документы.
«У нас есть определенная бюрократическая процедура, если мать не является гражданкой страны. Мы не успели зарегистрировать ребенка, как моего сына. Она заявила в Российском посольстве, что отца у ребенка нет, получила необходимые документы и вывезла сына. Она, можно сказать, украла его», — заявил бывший муж Тарховой.
При этом сам Пасек заранее позаботился о доказательствах отцовства. «Я знал, что мы расстанемся с Екатериной, и сделал ДНК-тест. У меня есть документ, подтверждающий отцовство», — добавил он.
Правнук убитых Тарховых переедет в Израиль.
Сейчас Влад Пасек завершает оформление документов, чтобы забрать мальчика к себе. Он постоянно находится на связи с ребенком.
«Тут, к сожалению, юридические моменты потребовали очень много времени. Сейчас я заканчиваю оформление документов и в течение месяца-двух заберу сына», — сообщил собеседник aif.ru.
По его словам, он регулярно созванивается и общается с ребенком по видео.
Обвинение по более чем 15 эпизодам.
Екатерине Тарховой предъявлены обвинения более чем по 15 эпизодам. По версии следствия, внучка убитых совместно с гражданином Грузии Дмитрием Метревели и его тетей Светланой Метревели отравили пожилую пару неизвестным веществом. Позже с помощью Таисии Киселевой — матери Светланы — подельники подделали бумаги и попытались переписать на себя имущество Тарховых, в том числе компанию «Новитрек».
Среди статей обвинения — убийство двух человек, мошенничество в особо крупном размере, кражи с банковского счета, подделка документов и надругательство над телами умерших. По данным СМИ, именно за использованием мясорубки для расчленения тел своих дедушки и бабушки Тархову обвинили в надругательстве над покойными.