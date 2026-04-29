Жительница Красноярска поплатилась водительскими правами за бегство с места ДТП

В Красноярске женщина-водитель поплатилась правами за то, что уехала после аварии. Об этом случае рассказали 28 апреля в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Утром 26 января 2026 года хозяин припаркованной во дворе машины услышал звук сигнализации своего автомобиля. Выглянув в окно, он никого не заметил. Однако позже при осмотре легковушки он обнаружил царапины на переднем бампере. Просмотр записей уличных камер видеонаблюдения показал, что машину задел проезжавший автомобиль. Найти его хозяйку не составило труда.
Дело рассматривалось в мировом суде Кировского района города. В итоге суд признал оставившую место аварии женщину виновной и наказал лишением водительских прав на один год. Помимо этого, она будет должна возместить стоимость ремонта поврежденного авто.
Автовладелица не хотела на год становиться пешеходом и подала жалобу. После ее рассмотрения 27 апреля постановление мирового судьи было оставлено без изменений.