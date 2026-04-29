Улыбнулась приговору — учительница села на 10 лет за изнасилование ученика

44-летняя учительница из Лос-Анджелеса Коллин Джо Матарико проведет ближайшие десять лет в тюрьме.

Суд признал ее виновной в совращении и изнасиловании 13-летнего ученика, сообщает New York Post.

Женщину арестовали в ноябре 2024 года. По версии следствия, Матарико, работавшая в школе имени Джона Берроуза, сначала совратила подростка прямо в классе, а затем вынудила его заняться сексом в своей машине. Кроме того, педагог предоставляла школьнику марихуану.

В распоряжении следователей оказалась личная переписка обвиняемой с пострадавшим. В ней Матарико заявляла, что бросила мужа ради подростка, а также уверяла: она готова сесть в тюрьму, если их отношения раскроют.

Приговор был оглашен 27 апреля. Услышав решение суда, экс-учительница улыбнулась и покачала головой. Каких-либо заявлений она делать не стала. За время заседания она только поздоровалась с судом и односложно ответила «да» на вопрос, поняла ли она приговор.

Помимо десятилетнего срока, Матарико навсегда запретили контактировать с пострадавшим.

Читайте также: Совратила 14-летнюю девочку в школе — консультанта приговорили к 40 годам тюрьмы.