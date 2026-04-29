Власти и спасатели Геленджика отправились в Туапсе для ликвидации ЧП

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Делегация из представителей администрации и спасателей Геленджика отправилась в Туапсе для ликвидации последствий ЧП, сообщил глава города Алексей Богодистов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 6 утра в Туапсе отправили делегацию в составе сотрудников администрации, спасателей, представителей внутригородских округов, строительной сферы курорта и отрасли ЖКХ. Помогать туапсинцам справляться с вызовами будем в ежедневном формате. Когда случается беда, Геленджик никогда не стоит в стороне», — написал Богодистов в своем Telegram-канале.

Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в городе непростой, но контролируемой.

