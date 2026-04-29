Baza: Украинские беспилотники атаковали Орск в Оренбургской области

Украинская армия атаковала беспилотниками город Орск в Оренбургской области. Об этом в среду, 29 апреля, пишет Baza.
По данным источника, в городе работали сирены, а местные жители сообщили о нескольких взрывах и пролетающих рядом с домами дронах.
Городской аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщается в публикации.
Глава города Артем Воробьев сообщил, что в Орске работают силы Минобороны.
— Опасность атаки БПЛА на территории нашего города. Просим не поддаваться панике и соблюдать порядок действий при атаке беспилотников, — написал он в своем Telegram-канале.
28 апреля ВСУ нанесли удар с помощью двух управляемых авиационных бомб по селу Доброе в Белгородской области, в результате которого пострадали два человека.
В тот же день украинская армия атаковала беспилотниками несколько округов Белгородской области, погибли три мирных жителя. Также три человека пострадали — среди них есть подросток 16-ти лет.