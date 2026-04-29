В Красноярске мужчина украл дорогую куртку из наркодиспансера

Злоумышленника быстро установили и задержали.

Полиция раскрыла детали кражи в медицинском учреждении Красноярска. В феврале в отдел полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» обратился 17‑летний юноша: он заявил о пропаже куртки.

Злоумышленника быстро установили и задержали — им оказался житель Красноярска 1978 года рождения. Мужчина приехал в наркодиспансер в Железнодорожном районе по личным делам. Когда он собирался уходить, то заметил на подоконнике куртку популярного бренда. По словам подозреваемого, вещь визуально ему понравилась и подошла по размеру — так он решился на кражу.

Мужчина забрал из гардероба свою одежду, накинул капюшон и вышел из здания. Дома он показал куртку жене и сказал, что нашёл её.

Полицейские провели обыск в квартире обвиняемого и нашли похищенную вещь. Куртку вернули законному владельцу.

Следователи следственного отдела № 7 МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). За такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование завершено, обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае с начала года раскрыли 15 велокраж.