В Красноярске мужчина украл дорогую куртку из наркодиспансера

Полиция раскрыла детали кражи в медицинском учреждении Красноярска. В феврале в отдел полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» обратился 17‑летний юноша: он заявил о пропаже куртки.
Злоумышленника быстро установили и задержали — им оказался житель Красноярска 1978 года рождения. Мужчина приехал в наркодиспансер в Железнодорожном районе по личным делам. Когда он собирался уходить, то заметил на подоконнике куртку популярного бренда. По словам подозреваемого, вещь визуально ему понравилась и подошла по размеру — так он решился на кражу.
Мужчина забрал из гардероба свою одежду, накинул капюшон и вышел из здания. Дома он показал куртку жене и сказал, что нашёл её.
Полицейские провели обыск в квартире обвиняемого и нашли похищенную вещь. Куртку вернули законному владельцу.
Следователи следственного отдела № 7 МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). За такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование завершено, обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае с начала года раскрыли 15 велокраж.