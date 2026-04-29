В Красноярске мужчина украл дорогую куртку из наркодиспансера

Злоумышленника быстро установили и задержали — им оказался житель Красноярска 1978 года рождения. Мужчина приехал в наркодиспансер в Железнодорожном районе по личным делам. Когда он собирался уходить, то заметил на подоконнике куртку популярного бренда. По словам подозреваемого, вещь визуально ему понравилась и подошла по размеру — так он решился на кражу.