Арест по делу на 100 млн — главу стрелкового центра ДОСААФ отправили в СИЗО

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал руководителя стрелково-спортивного центра при ДОСААФ Илью Гущина по делу о хищении средств.
По ходатайству следствия его отправили под стражу на 1 месяц 25 суток — до 22 июня включительно.
Следствие вменяет ему мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Как уточняется, Гущина и других фигурантов — предпринимателей, арендовавших помещения центра, ранее доставили на допрос в следственное управление. Перед этим в офисах и по адресам проживания прошли обыски.
Поводом для уголовного дела стало заявление крупного банка. По данным следствия, компания, которую возглавлял Гущин, получила предоплату за поставку топлива, но обязательства не выполнила.
Банк выступал гарантом сделки и компенсировал ущерб. После этого организация обанкротилась, а кредитор начал добиваться взыскания средств с бывших руководителей.
