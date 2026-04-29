Ограничения в работе мобильного интернета введены в Нижегородской области

Ограничения в работе мобильного интернета введены на территории Нижегородской области ночью 29 апреля. Пользователи в соцсетях делятся этой информацией.
«Телеграм не грузится даже с ВПН с раннего утра. Вчера вечером не грузились видео и картинки», — пишет Николай из Лысково.
Сайты из «белого списка» доступны, сообщают другие пользователи. Они делятся догадками, из-за чего снова не работает мобильный интернет.
«Да вроде бы сообщений про БПЛА не было, но интернет работает через раз. Мах работает, сайт банка тоже, а ТГ уже давно не пользуюсь…», — сообщает нижегородка Татьяна Васильева.
Напомним, что 23 апреля работа мобильного интернета в области также была ограничена.
