В Красноярске подозреваемого в убийстве женщины заключили под стражу

31‑летний житель Красноярска заключён под стражу по делу об убийстве женщины в Емельяновском муниципальном округе. Суд избрал такую меру пресечения по ходатайству следствия — в ближайшее время мужчине предъявят обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным Емельяновского межрайонного следственного отдела, погибшая и подозреваемый состояли в отношениях с января 2026 года. Трагедия разыгралась вечером 26 апреля: мужчина приехал к женщине домой — она жила на улице Воскресенской в ТСН «Емельяновская горка» — чтобы обсудить будущее их пары.
Во время разговора женщина сказала, что хочет с ним расстаться. Это спровоцировало вспышку агрессии: сначала мужчина сдавил ей шею руками, а затем нанёс несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте.
Сразу после преступления подозреваемый скрылся, но позже сам обратился в полицию и рассказал о случившемся. Его задержали, а суд, рассмотрев материалы следствия, отправил под стражу.
Сейчас следователи продолжают работу: они детально изучают все обстоятельства происшествия. Дело находится на контроле ведомства.
