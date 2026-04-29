Красноярец жестоко зарезал свою девушку за то, что она решила с ним расстаться

Мужчина сдавил женщине шею руками, затем взял нож и нанёс несколько смертельных ударов. Потерпевшая скончалась на месте. Подозреваемый скрылся, но позже осознал содеянное и сообщил о случившемся в полицию. Фигуранта задержали. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.