Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец жестоко зарезал свою девушку за то, что она решила с ним расстаться

31-летний житель Красноярска подозревается в убийстве женщины в Емельяновском муниципальном округе. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Источник: Life.ru

В Красноярске арестовали мужчину за убийство женщины после ссоры. Видео © МАКС / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая встречались с января 2026 года. Вечером 26 апреля мужчина приехал к женщине в дом на улице Воскресенская ТСН «Емельяновская горка». Они обсуждали перспективы дальнейших отношений. Женщина заявила о намерении расстаться. Это вызвало у фигуранта агрессию.

Мужчина сдавил женщине шею руками, затем взял нож и нанёс несколько смертельных ударов. Потерпевшая скончалась на месте. Подозреваемый скрылся, но позже осознал содеянное и сообщил о случившемся в полицию. Фигуранта задержали. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело об убийстве 32-летней бизнесвумен Ксении, которую зарезал знакомый после отказа дать в долг 10 тысяч рублей. Подозреваемый Александр Р. ранее не прошёл испытательный срок в её компании, воспринял сочувствие женщины как близкие отношения, проник в дом и нанёс несколько ударов ножом. Фигуранта задержали и арестовали.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.