БПЛА сбили над 9 воронежскими районами ночью: что известно к утру 29 апреля

За ночь над регионом уничтожили и подавили 10 беспилотников.

Источник: АиФ Воронеж

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области в 5:56 среды, 29 апреля, сообщил губернатор Александр Гусев.

За ночь над регионом уничтожили и подавили 10 беспилотников. Глава региона уточнил, что БПЛА были обнаружены в небе над девятью районами. Люди не пострадали, разрушений нет.

Напомним, особый режим объявили накануне в 21:35. Под угрозой удара находились Воронеж, Нововоронеж, Острогожский и Лискинский районы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше