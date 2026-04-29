БПЛА сбили над 9 воронежскими районами ночью: что известно к утру 29 апреля

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области в 5:56 среды, 29 апреля, сообщил губернатор Александр Гусев.
За ночь над регионом уничтожили и подавили 10 беспилотников. Глава региона уточнил, что БПЛА были обнаружены в небе над девятью районами. Люди не пострадали, разрушений нет.
Напомним, особый режим объявили накануне в 21:35. Под угрозой удара находились Воронеж, Нововоронеж, Острогожский и Лискинский районы.
Узнать больше по теме
