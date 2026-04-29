Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Перми впервые звучат неучебные сирены

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пермском крае рано утром 29 апреля.

Неучебные сирены впервые зазвучали в центре Перми, сообщают читатели сайту perm.аif.ru.

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пермском крае рано утром 29 апреля. Тревожное сообщение представители минтербеза опубликовали в 7:05. В пермском аэропорту ввели ограничения на приём и выпуск самолётов.

Уже около 9:35 пермяков напугала сирена. В центре города она зазвучала впервые. Также в социальных сетях горожане делятся видео из других районов Перми.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края сайту perm.aif.ru подтвердили, что сигнал гражданской обороны действительно не учебный. В ведомстве порекомендовали пермякам быть бдительными.

