В центре Перми впервые звучат неучебные сирены

Неучебные сирены впервые зазвучали в центре Перми, сообщают читатели сайту perm.аif.ru.
Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пермском крае рано утром 29 апреля. Тревожное сообщение представители минтербеза опубликовали в 7:05. В пермском аэропорту ввели ограничения на приём и выпуск самолётов.
Уже около 9:35 пермяков напугала сирена. В центре города она зазвучала впервые. Также в социальных сетях горожане делятся видео из других районов Перми.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края сайту perm.aif.ru подтвердили, что сигнал гражданской обороны действительно не учебный. В ведомстве порекомендовали пермякам быть бдительными.
