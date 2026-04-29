Делегация из Геленджика отправилась в Туапсе для оказания помощи в ликвидации ЧП

Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что утечки нефти в Туапсе после атаки ВСУ полностью остановлены. Теперь специалисты работают над тем, чтобы не допустить попадания нефти в реку Туапсе, и располагают для этого достаточными силами и средствами. Куренков заверил, что ситуация остаётся под контролем.