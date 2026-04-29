Глава МЧС назвал ситуацию в Туапсе контролируемой

Ситуация с крупным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем, однако требует повышенного внимания, заявил глава МЧС России Александр Куренков в ходе оперативного совещания на месте происшествия. По его словам, все службы ориентированы на оказание помощи населению, а также на оперативную ликвидацию последствий и восстановление нормальной жизнедеятельности в городе в максимально сжатые сроки.