Аферу раскрыли — бойцов отправляли на СВО ради выплат

В Красноярске в суд направлено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого стали четверо человек.
По данным прокуратуры, две женщины и двое мужчин обвиняются по статье 159 УК РФ. Следствие считает, что организатором выступил 35-летний руководитель компании.
По версии следствия, он подбирал одиноких мужчин, злоупотребляющих алкоголем и не поддерживающих связь с родственниками. Им предлагали оформить фиктивный брак, подписать контракт и отправиться в зону СВО, при этом банковские карты оставлялись «супругам».
Уточняется, что за два месяца таким способом отправили шестерых человек. Трое из них погибли, еще трое числятся пропавшими без вести.
Следствие считает, что выплаты поступали на счета, подконтрольные участникам группы. Дополнительно организатор оформил фиктивную сделку с внедорожником одного из отправленных и передал его в залог.
Общий ущерб, по данным следствия, превысил 23 миллиона рублей.
Организатор частично признал вину и заявил, что речь шла о гражданско-правовых отношениях. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество.
