Красноярского бизнесмена будут судить за покупку городской земли за 15% от цены

В 2018 году арендатор через суд добился, чтобы администрация не отказывала ему в продаже земли. Он также через суд снизил кадастровую стоимость участка ниже рыночной. А в 2019 году выкупил участок за пятнадцать процентов: примерно за 10 миллионов 600 тысяч рублей, хотя ее кадастровая стоимость была 70 миллионов. После этого он разобрал постройки, продал долю в компании застройщику более, чем за миллион рублей. В итоге на участке вырос жилой комплекс «Чижи». Бюджет потерял больше 60 миллионов рублей.