Красноярского бизнесмена будут судить за покупку городской земли за 15% от цены

В Красноярске перед судом предстанет директор ООО «Сибирский ресурс» за мошенничество с городской землей. Подробностями этого дела поделились 29 апреля в прокуратуре Красноярского края.
Еще в 2015 году бизнесмен присмотрел большой участок на улице Петра Подзолкова площадью почти 58 тысяч квадратных метров. Он знал, что собственники капитальных строений на государственной земле могут выкупить ее за пятнадцать процентов от кадастровой стоимости без торгов. Коммерсант решил создать для этого условия.
Сначала он арендовал участок под строительство парка отдыха для горожан. Заказал проект, получил разрешение на стройку. Привлек брата с его фирмой, чтобы поставить забор, положить асфальт, установить скамейки, построить небольшое здание. Это был самый минимум, который к тому же не соответствовал проекту: не было инженерных сетей и подъездов. Но проведенные работы позволили оформить технический план, акт приемки и разрешение на ввод в эксплуатацию. Росреестр зарегистрировал объект как «парк спортивных сооружений».
В 2018 году арендатор через суд добился, чтобы администрация не отказывала ему в продаже земли. Он также через суд снизил кадастровую стоимость участка ниже рыночной. А в 2019 году выкупил участок за пятнадцать процентов: примерно за 10 миллионов 600 тысяч рублей, хотя ее кадастровая стоимость была 70 миллионов. После этого он разобрал постройки, продал долю в компании застройщику более, чем за миллион рублей. В итоге на участке вырос жилой комплекс «Чижи». Бюджет потерял больше 60 миллионов рублей.
По материалам прокурорской проверки завели уголовное дело, прокурор утвердил бизнесмену обвинение в мошенничестве. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Имущество обвиняемого на 26 миллионов рублей арестовали. Прокуратура также подала иск о возмещении ущерба. Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска.