Экс-главе ФБР Коми грозит срок — до 10 лет за угрозы Трампу

Исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора Тодд Бланш уточнил, что речь идет о двух эпизодах. Первый касается самой угрозы, второй — ее распространения через интернет, что в американском законодательстве рассматривается как отдельное правонарушение.
По версии ведомства, экс-глава ФБР публиковал материалы, которые трактуются как угроза жизни и здоровью главы государства.
Отмечается, что поводом для обвинений стала публикация изображения с числами 86 и 47. Эти обозначения, по оценке следствия, могут интерпретироваться как призыв к причинению вреда и отсылка к действующему президенту.
После резонанса Коми удалил запись и принес извинения.
Ранее в Минюсте уже выдвигали против него обвинения, однако дело было прекращено судом по процессуальным основаниям.
