Начальник отдела ветеринарии НСО найден застреленным в автомобиле

В Новосибирске 29 апреля начальник отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур найден застреленным в собственном автомобиле. Об этом BFM-Новосибирск сообщил осведомлённый источник.
«Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — сообщил источник. В управлении ветеринарии подтвердили факт гибели: «Могу сказать только, что его с нами больше нет».
В МВД региона сообщили, что делом занимается Следственный комитет. Получить оперативный комментарий СК на момент публикации не удалось. Сергею Туру было 43 года.
Ранее его супруга сообщала НГС, что он скончался на больничном из-за остановки сердца после высоких нагрузок на работе. Информация о криминальном характере смерти не подтверждается. Подробности выясняются.