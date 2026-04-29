Украинские БПЛА пытались атаковать несколько промышленных предприятий в Оренбургской области: подробности

Украинские беспилотные летательные объекты предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий в Оренбургской области утром 29 апреля. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
«По данным Минобороны России, 4 беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области. Жертв и пострадавших нет», — добавил глава области.
Вместе с тем, Солнцев предупредил, что режим опасности атак беспилотников противника все еще действует в регионе.
Ранее в Орске начал действовать режим опасности атаки БПЛА. В администрации города сообщили, что в настоящий момент работают силы министерства обороны. Жителей попросили не выходить на улицу и не подходить к окнам, не поддаваться панике и соблюдать порядок действий при атаке беспилотников.