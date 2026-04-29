В Красноярске выплаты бойцов СВО похищали четыре участника преступной группировки

В Красноярске в суд направили уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого стали четыре человека. Обвиняемыми проходят две женщины и двое мужчин, включая предполагаемого организатора. Об этом в среду, 29 апреля, рассказали в прокуратуре региона.
По версии следствия, 35-летний руководитель компании подыскивал одиноких мужчин, злоупотребляющих алкоголем, и предлагал им оформить фиктивные браки и подписать контракты с отправкой в зону СВО. При этом банковские карты передавались «супругам».
Сообщается, что за два месяца таким образом были оформлены шесть человек, трое из которых погибли, еще трое числятся пропавшими. Выплаты, по данным следствия, поступали на счета, подконтрольные участникам схемы.
Также уточняется, что один из обвиняемых оформил фиктивную сделку с автомобилем одного из отправленных. Общий ущерб оценивается более чем в 23 миллиона рублей, при этом организатор частично признал вину, передает Lenta.ru.
