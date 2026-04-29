Губернатор сообщил о прилёте БПЛА на промышленную площадку в Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о прилёте БПЛА на промышленную площадку в Перми.
Сообщение о введении режима «Беспилотной опасности» появилось рано утром 29 апреля. В пермском аэропорту ввели временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов.
Около 9:35 пермяков напугали сирены. Неучебный сигнал «Внимание всем!» зазвучал в городе впервые.
Меньше чем через час губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет БПЛА.
«Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сообщил глава региона.
Режим «Беспилотной опасности» в Пермском крае сохраняется.