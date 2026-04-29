Пожар с ущербом в 40 млн рублей произошел на предприятии по вине нижегородца

В Нижнем Новгороде мужчина стал виновником крупного пожара, причинивший ущерб на сумму 40 млн. рублей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Несчастный случай произошел на одном из производств по переоборудованию автомобилей и спецтехники. Пока сотрудник находился в салоне микроавтобуса, он решил подплавить распустившуюся бахрому на фиксирующем ремне спецкресла.
Затем мужчина вышел из транспортного средства, не предполагая, что в салоне начался пожар — в какой-то момент искры с расплавленного ремня перекинулись на сидение кресла, а потом и на весь салон. Когда виновник заметил со второго этажа ангара пожар, огонь уже перекинулся на стены и стоящие рядом машины.
В результате преступных небрежных действий сотрудника в ангаре административного здания от огня пострадали 6 автомобилей спецтехники, оборудование и строительные конструкции помещения. Погибших и пострадавших во время пожара не обнаружено.
На сегодняшний день виновник погашает ущерб от пожара — он уже выплатил 11 млн. рублей. Общая сумма ущерба составляет 40 млн. рублей.
