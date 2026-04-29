В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА для трёх городов

В списке оказались индустриальный Нижнекамск, нефтяной центр Альметьевск и историческая Елабуга. Жителей этих городов призвали быть предельно внимательными.
На данный момент не уточняется, с какой стороны ожидаются беспилотники и есть ли информация о сбитых целях. Местным жителям рекомендуют немедленно сообщать об обнаружении подозрительных летательных объектов в правоохранительные органы.
Ранее Life.ru писал о перехвате беспилотников в четырех районах Ростовской области — Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
