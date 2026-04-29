Средства ПВО приземлили четыре дрона ВСУ, летевших в сторону заводов Оренбуржья

В небе над Оренбургской областью системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали попытку удара беспилотниками. Основной целью атакующей стороны, как стало известно, являлись крупные промышленные предприятия региона.

Источник: Life.ru

Губернатор региона Евгений Солнцев подтвердил инцидент, отметив, что угроза была своевременно купирована.

«Сегодня вражеские БПЛА предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий», — сообщил глава области в своем официальном канале.

Согласно актуальным сведениям от Минобороны России, расчеты ПВО зафиксировали и уничтожили четыре летательных аппарата. Благодаря слаженным действиям военных специалистов, удалось избежать разрушений и жертв среди гражданского населения.

«По данным Минобороны России, четыре беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области. Жертв и пострадавших нет», — уточнил руководитель региона.

Ситуация находится под полным контролем экстренных служб. В настоящее время последствия инцидента отсутствуют, и все производства продолжают функционировать в стандартном режиме. Никаких изменений в жизни местных жителей не произошло.

Напомним, что ночью взрывы прогремели над Орском в Оренбургской области. Очевидцы рассказали, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. Перед этим включали сирену воздушной опасности. После взрывов в одном из районов города виден дым.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше