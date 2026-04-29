Средства ПВО приземлили четыре дрона ВСУ, летевших в сторону заводов Оренбуржья

Губернатор региона Евгений Солнцев подтвердил инцидент, отметив, что угроза была своевременно купирована.
«Сегодня вражеские БПЛА предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий», — сообщил глава области в своем официальном канале.
Согласно актуальным сведениям от Минобороны России, расчеты ПВО зафиксировали и уничтожили четыре летательных аппарата. Благодаря слаженным действиям военных специалистов, удалось избежать разрушений и жертв среди гражданского населения.
«По данным Минобороны России, четыре беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области. Жертв и пострадавших нет», — уточнил руководитель региона.
Ситуация находится под полным контролем экстренных служб. В настоящее время последствия инцидента отсутствуют, и все производства продолжают функционировать в стандартном режиме. Никаких изменений в жизни местных жителей не произошло.
Напомним, что ночью взрывы прогремели над Орском в Оренбургской области. Очевидцы рассказали, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. Перед этим включали сирену воздушной опасности. После взрывов в одном из районов города виден дым.
