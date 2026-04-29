Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оренбургский губернатор сообщил о попытке ВСУ атаковать заводы в регионе

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА пытались атаковать несколько предприятий в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в Telegram-канале. По его словам, над регионом сбиты четыре беспилотника.

Жертв и пострадавших при атаке нет, заверил господин Солнцев. При этом он предупредил, что опасность новых ударов в Оренбургской области сохраняется. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и доверять только проверенной информации. С 7:20 мск в регионе действует режим «Ковер».

Минобороны России об атаке на Оренбургскую область пока не сообщало. По данным ведомства, в ночь на 29 апреля над восемью российскими регионами уничтожили 98 дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше