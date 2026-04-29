Под Пермью беспилотник атаковал промышленное предприятие

В регионе действует режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

В Пермском муниципальном округе утром 29 апреля неопознанный беспилотник атаковал одну из промышленных площадок. О прилете БПЛА сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

На объекте произошло возгорание. Над его ликвидацией работают оперативные и экстренные службы. Проведена эвакуация сотрудников, пострадавших нет.

Очевидцы сообщили «КП-Пермь» о громком хлопке и клубах черного дыма в промзоне.

В Пермском крае сохраняется режим «Беспилотная опасность». Закрыт для приема и выпуска воздушных судов аэропорт Перми.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
