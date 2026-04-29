Махонин сообщил о пожаре на промплощадке в Пермском крае после атаки БПЛА

Пострадавших в результате возгорания на промышленной площадке в Пермском крае нет.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае после атаки украинского беспилотника произошло возгорание на промышленной площадке. Об этом в среду в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника. На объекте произошло возгорание», — написал Махонин.

По словам губернатора, работники были эвакуированы, пострадавших нет. В настоящий момент на месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим «Беспилотной опасности».

Как ранее писал KP.RU, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 29 апреля уничтожили 98 украинских беспилотников над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Республикой Крым.

