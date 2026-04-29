Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Тольятти

Вечером во вторник, 28 апреля 2026 года, в Комсомольском районе Тольятти произошел пожар. Загорелся частный дом в микрорайоне Жигулевское море. К сожалению, не обошлось без жертв.
«В 19:47 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме во 2-м Мирном проезде. Площадь возгорания составила 70 кв. м. Погиб мужчина 1961 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На месте происшествия работали 37 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 7 спецмашин. Пожарные локализовали возгорание в 20:15. Спустя 35 минут была объявлена ликвидация открытого горения. Полностью пожар удалось потушить в 21:35. Из-за чего в доме вспыхнуло пламя, пока неизвестно. Причину еще предстоит установить.
