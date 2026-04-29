Самарцев предупредили о всплеске мошенничества в преддверии 9 мая

В преддверии Дня Победы мошенники стали активно создавать фальшивые сайты, визуально копирующие «Госуслуги», на которых предлагают оформить социальную поддержку к 9 Мая. Родственникам участников СВО обещают выплаты от 50 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Мошенники запугивают или заманивают обещаниями, торопят с решением и требуют ввести личные данные. Жертву заманивают на поддельные “Госуслуги” для получения “выплаты”. На фишинговом сайте люди вводят логин и пароль от своей настоящей учетной записи, а также код из СМС, благодаря чему у аферистов появляется к ней доступ», — сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
Зайдя в аккаунт, злоумышленники получают всю личную информацию жертвы: паспортные данные, СНИЛС, сведения о кредитах и недвижимости. Эту информацию они используют, чтобы выманивать деньги у самой жертвы или ее близких.