Жителя Хакасии приговорили к 11 годам за оправдание теракта

Жителя Хакасии приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Как сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде, мужчина признан виновным в оправдании терроризма, приготовлении к подстрекательству к госизмене и преступлении против государственной власти.
Суд установил, что мужчина размещал в запрещенной соцсети публикации, оправдывающие теракт украинских боевиков на Крымском мосту и атаку на военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, на своей странице в соцсетях мужчина призывал перечислять деньги Украине и ВСУ.
Суд признал его виновным по совокупности преступлений и приговорил к 11 годам колонии строгого режима, с последующим двухлетним ограничением свободы на срок два года. Кроме того, суд запретил мужчине на три года размещать в интернете любые обращения и другие материалы.
Как писал KP.RU, ранее на Камчатке краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену.