Жителя Хакасии приговорили к 11 годам за оправдание теракта

В Хакасии суд признал мужчину виновным в оправдании терроризма, приготовлении к подстрекательству к госизмене и преступлении против государственной власти.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Хакасии приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Как сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде, мужчина признан виновным в оправдании терроризма, приготовлении к подстрекательству к госизмене и преступлении против государственной власти.

Суд установил, что мужчина размещал в запрещенной соцсети публикации, оправдывающие теракт украинских боевиков на Крымском мосту и атаку на военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, на своей странице в соцсетях мужчина призывал перечислять деньги Украине и ВСУ.

Суд признал его виновным по совокупности преступлений и приговорил к 11 годам колонии строгого режима, с последующим двухлетним ограничением свободы на срок два года. Кроме того, суд запретил мужчине на три года размещать в интернете любые обращения и другие материалы.

Как писал KP.RU, ранее на Камчатке краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше