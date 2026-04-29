В Воронежской области велосипедист погиб, вырулив под «КамАЗ»

В Кантемировском районе Воронежской области накануне около 10.10 произошло ДТП. Как рассказали в ГУ МВД по региону, 65-летний местный житель двигался по дороге на велосипеде. В какой-то момент мужчина решил повернуть налево, но при этом не посмотрел по сторонам. В результате опасного маневра велосипедист вырулил прямо под колеса идущего следом «КамАЗа» с прицепом под управлением 44-летнего жителя Ростовской области.