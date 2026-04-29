В Воронежской области велосипедист погиб, вырулив под «КамАЗ»

65-летний воронежец на велосипеде погиб в ДТП с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

В Кантемировском районе Воронежской области накануне около 10.10 произошло ДТП. Как рассказали в ГУ МВД по региону, 65-летний местный житель двигался по дороге на велосипеде. В какой-то момент мужчина решил повернуть налево, но при этом не посмотрел по сторонам. В результате опасного маневра велосипедист вырулил прямо под колеса идущего следом «КамАЗа» с прицепом под управлением 44-летнего жителя Ростовской области.

Велосипедист получил серьезные травмы. Его срочно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны спасли мужчине жизнь.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.