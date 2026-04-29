В аэропорту Красноярска таможенники изъяли у пассажира более 30 тысяч долларов

Таможенники пресекли контрабанду более 30 тысяч долларов США в аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Красноярска сотрудники таможни нашли у пассажира, вылетающего в Ташкент, крупную сумму наличных: 53 тысячи российских рублей и 40 тысяч долларов США. 46-летнего мужчину остановили в «зеленом коридоре» для выборочного контроля после того, как его ручную кладь обозначила служебная собака по кличке Ева.

В Сибирском таможенном управлении сообщили, что часть наличных находилась в поясной сумке, спрятанной в рюкзаке, а все остальное — в карманах брюк. Напомним, с марта 2022 года действует временный запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов.

При этом во время устного опроса мужчина рассказал, что везет с собой деньги, однако вдвое занизил их сумму. Таможня завела уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере».

