В аэропорту Красноярска таможенники изъяли у пассажира более 30 тысяч долларов

В Сибирском таможенном управлении сообщили, что часть наличных находилась в поясной сумке, спрятанной в рюкзаке, а все остальное — в карманах брюк. Напомним, с марта 2022 года действует временный запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов.