Mash: Сотрудник ПВЗ своровал товары на 800 тысяч рублей, чтобы устроить личную жизнь

В Подмосковье сотрудника пункта выдачи заказов обвинили в серии краж товаров на сумму более 800 тысяч рублей. По данным Mash, мужчина оформлял фиктивные заказы и не возвращал их на склад.
27-летний житель Красногорска создавал поддельные аккаунты, заказывал товары, оформлял отказ, а затем выносил их из помещения, обходя камеры наблюдения. Украденное он временно прятал в подсобке.
По информации источников, часть похищенного предназначалась для личных нужд и обустройства быта. Среди товаров оказались одежда, бытовая техника, электроника и детские вещи.
Отмечается, что недостачу выявили во время инвентаризации. Суд назначил ему условный срок и обязал возместить ущерб, часть которого уже погашена, передает Telegram-канал.
Ранее женщина устроилась на работу в пункт выдачи заказов на шоссе Энтузиастов, оформила заказ на два телефона стоимостью 260 тысяч рублей и украла их.