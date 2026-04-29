На предприятии в Пермском крае произошел пожар после прилета беспилотника

Утром 29 апреля на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен налет вражеского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Глава региона рассказал, что после атаки на предприятие произошло возгорание. Также с промплощадки эвакуированы рабочие, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в Прикамье был введен режим беспилотной опасности, в краевом центре были включены сирены.
