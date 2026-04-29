Волгоградец получил срок за фейки об армии

Кассационный суд подтвердил законность наказания за дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Источник: Комсомольская правда

Житель Волгограда Руслан Нурушев отправится в колонию за распространение ложной информации о российской армии. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел его жалобу и оставил без изменений приговор, вынесенный ранее судами двух инстанций, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

История началась в 2024 году, когда мужчина опубликовал на своей странице во ВКонтакте пост. В нем содержались заведомо ложные и порочащие сведения о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения спецоперации.

Тракторозаводский районный суд признал вину Нурушева доказанной. Мужчине назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Нурушева лишили права администрировать сайты на 3 года. Апелляционная инстанция полностью поддержала это решение.

Уголовная коллегия кассационного суда, рассмотрев дело, не нашла причин для отмены судебных актов или смягчения приговора.