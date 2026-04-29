В Курганской области введен режим беспилотной опасности

Власти Курганской области ввели режим опасности БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Режим беспилотной опасности введен в Курганской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Власти области отмечают, что в регионе работают дежурные службы и силовые ведомства.

Несколько часов назад режим беспилотной опасности объявили на территории Челябинской области 29 апреля 2026 года. Челябинский аэропорт по распоряжению Росавиации прервал прием и отправку самолетов.

Накануне на территории Туапсинского муниципального округа на Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее KP.RU сообщал, что в Туапсе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Из-за масштаба инцидента и угрозы распространения пламени было принято решение о срочной эвакуации мирного населения из близлежащих районов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше