В Курганской области введен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен в Курганской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Власти области отмечают, что в регионе работают дежурные службы и силовые ведомства.
Несколько часов назад режим беспилотной опасности объявили на территории Челябинской области 29 апреля 2026 года. Челябинский аэропорт по распоряжению Росавиации прервал прием и отправку самолетов.
Накануне на территории Туапсинского муниципального округа на Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.
Ранее KP.RU сообщал, что в Туапсе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Из-за масштаба инцидента и угрозы распространения пламени было принято решение о срочной эвакуации мирного населения из близлежащих районов.