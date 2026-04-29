В Челябинске разыскивают электросамокатчика, сбившего 12-летнего школьника

В Челябинске разыскивают электросамокатчика, сбившего 12-летнего школьника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 46 по улице 250-летия Челябинска.

По предварительным данным, неустановленный водитель электросамоката, двигаясь по тротуару, совершил наезд на подростка, который ехал на механическом самокате, после чего покинул место происшествия.

В результате телесные повреждения получил мальчик 2013 года рождения.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление скрывшегося водителя электросамоката, а также всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорят в городской ГАИ.