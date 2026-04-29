ЛизаАлерт: пропавшая при атаке ВСУ в Туапсе девочка найдена погибшей

Пропавшая после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Туапсе девочка найдена погибшей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».
14-летняя девочка пропала после атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в ночь на 16 апреля. После разбора завалов тело девочки обнаружено не было. Как писал KP.RU, вражеский дрон ударил по жилому дому рано утром, когда вся семья спала. Родителям девочки удалось выбраться самостоятельно. Именно в тот момент подросток исчезла. Добровольцы искали ребенка практически две недели.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.