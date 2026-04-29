В Ростове произошла массовая авария с пятью машинами

Произошло столкновение с другим автомобилем, который отбросило на три припаркованных транспортных средства.

В Ростове произошла массовая авария с пятью машинами. В Ростове-на-Дону на перекрёстке улиц Советской и 9-я Линия случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получил мужчина, находившийся в салоне одного из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области.

Согласно предварительным данным, утром 55-летний водитель автомобиля, двигаясь по улице 9-я Линия в направлении 1-й Майской, на нерегулируемом пересечении проезжих частей вблизи дома № 32 по улице Советской проигнорировал требование уступить дорогу. В результате произошло столкновение с другим автомобилем, который отбросило на три припаркованных транспортных средства.

В ходе инцидента телесные повреждения различной степени тяжести получил 54-летний пассажир первого автомобиля.