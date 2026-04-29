В Братске ввели режим повышенной готовности после пожара в многоквартирном доме

Власти Братска ввели режим повышенной готовности. Как сообщает мэр города Александр Дубровин, все из-за того, что 28 апреля 2026 загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Гидростроителей, 39.
— Пожарные эвакуировали девятерых жильцов, еще двоих спасли. Огонь повредил квартиры в первом подъезде, кровлю и потолочные перекрытия. Один мужчина выпрыгнул со второго этажа и получил травмы, медики оказали ему помощь. Остальные не пострадали, — рассказывает Александр Дубровин.
На базе санатория «Юбилейный» развернули пункт временного размещения, но погорельцы отказались туда ехать и остановились у родственников.