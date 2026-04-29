Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Развожаев сообщил о комбинированной атаке ВСУ в Севастополе

В Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. В районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера.

В отражении атаки участвовали силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы. При ЧП никто не пострадал, обошлось без повреждений на земле, заверил господин Развожаев.

В утренней сводке Минобороны России сообщало об уничтожении дронов над Крымом, однако их число не уточнялось. Всего в ночь на 29 апреля над российскими регионами сбиты 98 БПЛА.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше