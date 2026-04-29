В Екатеринбурге десятки людей эвакуировались из горящего дома

В Екатеринбурге утром 29 апреля загорелась квартира в Верх-Исетском районе. Возгорание произошло в жилой многоэтажке по адресу Викулова 59/3. Как уточнили в пресс-службе МЧС Свердловской области, пострадавших нет.
Очевидцы рассказали «КП-Екатеринбург», что в районе девяти утра был слышен хлопок. После этого из окон на балконе одной из квартир повалил дым. В МЧС рассказали подробности инцидента.
— Сообщение поступило утром 29 апреля. На площади 10 квадратных метров горела квартира на четвертом этаже 16-этажного жилого дома. Из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек, — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время пожар ликвидирован. На месте работали 14 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники. В том числе была задействована пожарно-спасательная мотогруппа.