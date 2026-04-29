Трассу в Челябинской области заволокло дымом от ландшафтного пожара

Трассу Южноуральск — Магнитогорск в Челябинской области заволокло дымом от ландшафтного пожара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В районе 180 км вдоль дороги горит сухая растительность на площади 600 квадратных метров», — говорится в оповещении.
Там уже произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадавших нет. В обстоятельствах автостолкновения разбирается экипаж ДПС.
Возгорание тушит бригада Противопожарной службы Челябинской области.
«По возможности следует дождаться ликвидации возгорания и воздержаться от поездки в указанном направлении», — говорится в комментарии.