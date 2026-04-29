Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на НПЗ в Туапсе локализовали

В Туапсе возгорание на НПЗ ликвидируют 312 человек.

Пожар на НПЗ в Туапсе локализовали утром 29 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Возгорание удалось локализовать в 07:05. В ликвидации ЧП задействованы 312 человек и 73 единицы техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что все утечки нефти на НПЗ в Туапсе после атаки дронов ВСУ остановлены. На всей территории Туапсинского округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.