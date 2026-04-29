Пожар на НПЗ в Туапсе локализовали утром 29 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Возгорание удалось локализовать в 07:05. В ликвидации ЧП задействованы 312 человек и 73 единицы техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что все утечки нефти на НПЗ в Туапсе после атаки дронов ВСУ остановлены. На всей территории Туапсинского округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.