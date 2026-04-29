В Курской области при атаках ВСУ ранены два человек

«В результате атак на автомобиль в селе Макеево Рыльского района пострадал 40-летний мужчина. У него слепое осколочное ранение плеча и спины. В селе Степановка пострадал 48-летний местный житель», — написал он в «Максе».
Хинштейн сказал, что из-за атаки мирный житель получил травму головы. Пострадавших доставили в Курскую областную больницу.
