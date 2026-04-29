МВД требует заочного ареста разыскиваемого «вора в законе» Мераба Сухумского

Следствие требует заочно арестовать на два месяца «вора в законе» Мераба Джангвеладзе, известного в криминальной среде как Мераба Сухумского. В настоящее время преступник скрывается в Грузии. Между тем, в России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК). пишет РБК.
Издание отмечает, что так называемая «коронация» Джангвеладзе состоялась еще в 1985 году. И благодаря этому статусу, мужчина может держать под контролем работу криминальных структур в России.
Как следует из базы розыска МВД, Мераб Джангвеладзе объявлен в федеральный розыск «по статье УК», однако в карточке не уточняется, что именно ему вменяют. Если же криминального авторитета заочно арестуют, его можно будет объявить в международный розыск. В России «вору в законе» грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее следствие потребовало заочного ареста комика Семена Слепакова* по делу об уклонении от обязанностей иноагента.
