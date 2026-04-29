Две женщины погибли на пожарах в Новосибирской области за ночь

В Новосибирске и Маслянинском муниципальном округе Новосибирской области минувшей ночью случились два пожара, унёсшие жизни двух женщин. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, которые выясняют все обстоятельства трагедий. «По предварительным данным, к пожарам могли привести неосторожность при курении и оставление горячей золы на веранде дома», — сообщили в МЧС Новосибирской области. Спасатели напоминают: уберечь себя от пожара — посильно каждому.
Напомним, что в Новосибирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, который продлён до 15 мая. В регионе запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, а также использование открытого огня. Только за прошедшие сутки в регионе ликвидировали 99 пожаров, из них 81 случай — горение травы и мусора.