Две женщины погибли на пожарах в Новосибирской области за ночь

В Новосибирске и Маслянинском муниципальном округе Новосибирской области минувшей ночью случились два пожара, унёсшие жизни двух женщин. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, которые выясняют все обстоятельства трагедий. «По предварительным данным, к пожарам могли привести неосторожность при курении и оставление горячей золы на веранде дома», — сообщили в МЧС Новосибирской области. Спасатели напоминают: уберечь себя от пожара — посильно каждому.