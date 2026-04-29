ФСБ задержала россиянина, готовившего теракты в Крыму

Получив от куратора средства поражения, задержанный провел разведку места проживания предполагаемой жертвы и определил способ маскировки СВУ. После выполнения заданий он по договоренности с куратором должен был покинуть территорию России.
У него изъяли готовое к применению радиоуправляемое осколочно-фугасное СВУ массой два килограмма, а также взрывчатку и устройства иностранного производства для сборки еще двух самодельных взрывных устройств, передает ТАСС.
Ранее силовики задержали троих участников подготовки теракта против высокопоставленного руководителя, предотвратив тем самым их действия возле бизнес-центра в Москве.
Также сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который занимался подготовкой теракта по заданию террористической организации, действующей под патронажем специальных служб Украины.