ФСБ задержала россиянина, готовившего теракты в Крыму

Силовики задержали россиянина, готовившего теракты в Крыму против руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо- и электроснабжения. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Получив от куратора средства поражения, задержанный провел разведку места проживания предполагаемой жертвы и определил способ маскировки СВУ. После выполнения заданий он по договоренности с куратором должен был покинуть территорию России.

У него изъяли готовое к применению радиоуправляемое осколочно-фугасное СВУ массой два килограмма, а также взрывчатку и устройства иностранного производства для сборки еще двух самодельных взрывных устройств, передает ТАСС.

Ранее силовики задержали троих участников подготовки теракта против высокопоставленного руководителя, предотвратив тем самым их действия возле бизнес-центра в Москве.

Также сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который занимался подготовкой теракта по заданию террористической организации, действующей под патронажем специальных служб Украины.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
