ТАСС: после пожара на севере Москвы семь человек остаются в больницах

Пожар произошел накануне в строящемся многоэтажном доме по адресу: 2-й Амбулаторный проезд, д. 14. Площадь составила 1,4 тыс. кв. метров. В результате ЧП 8 человек погибли и 13 пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).