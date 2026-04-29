В Тюменской области введён режим беспилотной опасности

Ранее руководство Тюменской области запретило публиковать в СМИ и интернете видео- и фотоматериалы о работе беспилотников, их последствиях, местах падения обломков, а также информацию, позволяющую определить тип дрона, его траекторию, место запуска и характер повреждений. Запрет также касается данных о работе российских ПВО и РЭБ.