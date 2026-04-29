В Тюменской области введён режим беспилотной опасности

В Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Как уточняется, мера носит превентивный характер и направлена на усиление безопасности.
В период действия режима все государственные службы переводятся в состояние повышенной готовности. Возможны дополнительные меры контроля, включая усиление проверок и патрулирования. В отдельных случаях могут вводиться ограничения в работе аэропортов.
Кроме того, при режиме беспилотной опасности могут снижать скорости мобильного интернета до уровня 2G. Это затрудняет управление беспилотными летательными аппаратами, при этом проводной интернет, Wi-Fi и мобильная связь остаются доступными для пользователей.
Ранее руководство Тюменской области запретило публиковать в СМИ и интернете видео- и фотоматериалы о работе беспилотников, их последствиях, местах падения обломков, а также информацию, позволяющую определить тип дрона, его траекторию, место запуска и характер повреждений. Запрет также касается данных о работе российских ПВО и РЭБ.